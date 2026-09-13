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Eyüpsultan'da bariyere çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 8 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı'nda bariyere çarpan Diyarbakır-İstanbul otobüsünde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:26

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan'da bariyere çarpan otobüs alev aldı: 2 ölü, 8 yaralı

olayın gelişimi:

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır-İstanbul seferindeki bir yolcu otobüsü, Eyüpsultan sınırları içindeki Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpışmanın ardından otobüste yangın başladı ve alevler otobüsün büyük bölümünü kısa sürede sardı.

İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale etti; yangının söndürülmesi yaklaşık 5-6 dakika içinde başlatıldı, ancak alevlerin hızlı yayılması nedeniyle araçta geniş çaplı hasar oluştu.

yaralananlar ve can kaybı:

Vali Gül'ün verdiği bilgilere göre otobüste toplam 16 yolcu ve 2 görevli olmak üzere 18 kişi bulunuyordu. Olayda 2 hemşehrimiz vefat etmiş, 8 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır, iki kişinin durumu nispeten daha iyi ve beş kişi dumandan etkilendi.

Gül, kazada 8 kişinin herhangi bir zarar görmeden otobüsten çıkarıldığını belirtti. Vefat edenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

adli süreç ve soruşturma:

Vali Davut Gül, yangının sebebi ve olası ihmallerin tespiti için işlemlerin adli makamlar tarafından yürütüleceğini ifade etti. Soruşturma, yangının çıkış nedeni ile araç ve işletme bakımına dair eksikliklerin olup olmadığını araştıracak.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, kurtarma ve tıbbi müdahalelerin koordineli şekilde sürdüğünü; yaralıların tedavilerine ilişkin bilgilendirmenin hastaneler tarafından paylaşılacağını bildirdi. Soruşturmanın sonucu ve detaylar, adli inceleme tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak.

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDAKİ OTOBÜS YANGINI İLE İLGİLİ KONUŞAN İSTANBUL VALİSİ DAVUT...

EYÜPSULTAN KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDAKİ OTOBÜS YANGINI İLE İLGİLİ KONUŞAN İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, "MAALESEF BÜYÜK KISMI YANARAK İKİ HEMŞEHRİMİZ VEFAT ETMİŞ. 8 KİŞİ DE YARALI ŞEKİLDE HASTANELERE NAKLEDİLDİ. TOPLAMDA YOLCU SAYISI 16. 2 DE GÖREVLİ VAR. YANGININ SEBEBİ, HERHANGİ BİR EKSİKLİK VAR MI, YAPILMASI GEREKİP DE YAPILMAYAN İŞLER VAR MI, BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERİ ADLİ OLARAK ARKADAŞLARIMIZ TAKİP EDECEKLER" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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