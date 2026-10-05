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Eyüpsultan'da icra tarafından tutulan depo yangınla karşılaştı

Eyüpsultan'da icra dairelerine ait yediemin deposunda yangın çıktı; olay yerindeki güvenlik önlemleri sağlandı, resmi açıklama ve soruşturma bekleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eyüpsultan'da icra tarafından tutulan depo yangınla karşılaştı

Eyüpsultan'da yediemin deposunda yangın

Eyüpsultan'da bir yediemin icra deposunda yangın çıktı. Olayın başlangıç nedeni ve yangının kapsamına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

deponun niteliği ve muhatapları:

Yediemin depoları, icra daireleri tarafından el konulan eşya ve araçların saklandığı alanlardır. Bu tür tesislerde çıkan yangınlar, mal kaybı ve belge güvenliği açısından önem taşır.

güvenlik ve soruşturma:

Olayla ilgili müdahale ve güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, resmi kurumların değerlendirme yapacağı bildirilmektedir; yangının çıkış nedeni belirlendikten sonra gerekli hukuki ve idari süreçler işletilecektir.

Eyüpsultan&#039;daki yediemin icra deposunda yangın çıktı

Eyüpsultan'daki yediemin icra deposunda yangın çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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