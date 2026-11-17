Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta duran sürücüye silahla saldırı

Eyüpsultan ilçesi Aliybeyköy Atatürk Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsüne silahla saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi araca yaklaşarak 16 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralanan sürücü Ferhat Y., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybetti. Olayın ilk tespitlere göre alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı; kayıtlarda saldırganın ateş açtığı ve Ferhat Y.'nin aracın kapısı açık şekilde yere düştüğü anlar yer alıyor. Emniyet ekipleri, olay yerindeki iz ve kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

EYÜPSULTAN İLÇESİNDE ARACIYLA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ŞAHSA YÖNELİK DÜZENLENEN VE ÖLÜMLE SONUÇLANAN SİLAHLI SALDIRININ CEP TELEFONU KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANIN SİLAHLA ATEŞ AÇTIĞI VE ADAMIN YERE DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLÜYOR.