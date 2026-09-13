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Eyüpsultan'da kontrolünü kaybeden otobüsün bariyere çarpıp alev aldığı anlar görüntülendi

Eyüpsultan'da Diyarbakır-İstanbul seferindeki 23 AFA 634 plakalı otobüs bariyere çarpıp alev aldı; jandarmanın müdahalesiyle yolcular tahliye edildi, 2 ölü, 8 yaralı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:57

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da kontrolünü kaybeden otobüsün bariyere çarpıp alev aldığı anlar görüntülendi

Eyüpsultan'da seyir halindeki yolcu otobüsü bariyere çarpıp yanmaya başladı

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde meydana gelen kazada, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı bildirildi. Çarpma sonrası otobüsün kısa sürede alev aldığı olayda çevredekiler ve güvenlik güçleri alarma geçti.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza anı ve otobüsün yanma süreci, mevkiideki güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Olay yerine hızla intikal eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak otobüsteki yolcuların tahliyesini sağladı. Jandarma ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde daha büyük bir facianın önlendiği aktarıldı.

Can kaybı ve yaralananlar:

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerine sevk edilen yaralılardan bazıları hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili incelemelerin ve olay yeri çalışmasının sürdüğünü belirtti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU&#039;NDA OTOBÜSÜN BARİYERE ÇARPARAK YANMA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA...

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA OTOBÜSÜN BARİYERE ÇARPARAK YANMA ANI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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