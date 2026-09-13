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Eyüpsultan'da otobüs yangınında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yanan Diyarbakır-İstanbul otobüsünde ölen 2 kişinin cenazesi inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan'da otobüs yangınında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Olay yerinde inceleme tamamlandı, cenazeler morga sevk edildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada bariyerlere çarpıp yanmaya başlayan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki çalışmanın ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralananlar arasında 1'i ağır olmak üzere 8 kişi olduğu bildirildi.

Kaza ve yangın:

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan otobüs, Eyüpsultan'da Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüste yangın çıktı ve olayda 2 kişi hayatını kaybetti, birden fazla yolcu yaralandı.

İnceleme ve cenaze işlemleri:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Otobüs ise bölgeden vinç yardımıyla kaldırıldı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU&#039;NDA BARİYERLERE ÇARPARAK YANAN YOLCU OTOBÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN...

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA BARİYERLERE ÇARPARAK YANAN YOLCU OTOBÜSÜNDE HAYATINI KAYBEDEN 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA GÖTÜRÜLÜRKEN, OTOBÜS VİNÇ YARDIMIYLA BÖLGEDEN KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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