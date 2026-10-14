Eyüpsultan'da sağanak sonrası bulvarda çökme, trafik durdu

Eyüpsultan Bulvarı'nda çökme:

İstanbul Eyüpsultan'da etkili sağanak sırasında Eyüpsultan Bulvarı'nda yol çökmesi meydana geldi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği yönlendirdi.

Olay yerinde müdahale:

Ekipler, çökme bölgesine düşen araç veya yayaların olmasını önlemek için çevre güvenliği sağladı. Ayrıca iş makineleri, özellikle bir kepçe, çökme nedeniyle oluşan çukur ve biriken suyun tahliyesi için çalıştı.

Trafik ve vatandaşlar:

Yolun çökmesi sonucu bulvarda trafik kilitlendi; sürücüler ve yayalar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar akşam saatlerinde evlerine ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanmaya devam ediyor.

İSTANBUL EYÜPSULTAN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ. POLİS, OLAY YERİNDE ÖNLEM ALDI.