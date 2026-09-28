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Eyüpsultan'da sağanak sonrası toprak kaydı, 8 daireli bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış sonrası toprak kayması yaşandı; havadan görüntülenen alandaki 8 daireli bina tedbiren boşaltıldı, 14 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:48

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da sağanak sonrası toprak kaydı, 8 daireli bina tahliye edildi

Eyüpsultan'da toprak kaymasının görüntüleri havadan kaydedildi

İstanbul Eyüpsultan'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Olay yerinin ve tahliye edilen apartmanın havadan drone ile görüntülenmesi, hasarın boyutuna dair ilk görsel verileri sağladı.

Olayın gelişimi:

İlçe merkezinde yer alan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında yaşanan toprak kayması, sağanak yağışın etkisiyle gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kayan toprağın bulunduğu alanı güvenlik gerekçesiyle kapattı. Toprağın altında kalan risk nedeniyle 8 daireli apartmandaki 14 kişi tedbiren tahliye edildi.

Sakinlerin ifadeleri ve alınan önlemler:

Apartman sakinlerinden Recep Ali Turgut yaşadığı anları şöyle anlattı: "Ben evdeydim. 01.00-01.30 arasıydı. Yağmur yağınca sesler geldi, yıkılmaya başladı. Zaten biliyordum yıkılacağını. Biraz korktum. Yetkililer geldi. Binaya girmememiz gerektiğini söylediler. Bir an önce bir çaresine bakılması gerekiyor".

Yetkililer, sabah saatlerinde aralıklarla süren yağmurun bölgedeki riskleri artırdığına dikkat çekerek, alanda ilave güvenlik önlemleri uygulandığını belirtti. Drone ile çekilen görüntüler, hem kayan toprağın yerini hem de tahliye edilen binanın çevresel durumunu belgeliyor.

Olayla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlara yakın takip ve resmi duyurular doğrultusunda hareket etme çağrısı yapıldı.

EYÜPSULTAN&#039;DA ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN TOPRAĞIN KAYDIĞI ALAN VE TAHLİYE EDİLEN 8 DAİRELİ BİNA...

EYÜPSULTAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN TOPRAĞIN KAYDIĞI ALAN VE TAHLİYE EDİLEN 8 DAİRELİ BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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