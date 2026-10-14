Eyüpsultan'da yaşamı etkileyen yağış: Silahtarağa Caddesi sular altında

Eyüpsultan'da yolların durumu:
İstanbul'da etkili olan sağanak kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Eyüpsultan'da ise özellikle Silahtarağa Caddesi önünde ulaşım olumsuz etkilendi; cadde, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünden geçen bölümde adeta göle döndü.
Görüntülerde ne görüldü:
Olay yerinden elde edilen görüntülerde araçların suların içinde güçlükle ilerlediği anlar yer aldı. Bazı sürücülerin yavaşlamak zorunda kaldığı, suyun ilerlemeyi güçleştirdiği dikkat çekti.
Trafikte yaşanan aksama:
Yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden olurken Eyüpsultan'daki su birikintileri de bölgedeki akışı olumsuz etkiledi. Silahtarağa Caddesi'ndeki durum, bölge trafiğinde gecikmelere yol açtı.
Eyüpsultan’da yollar göle döndü
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