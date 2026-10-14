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Eyüpsultan'da yaşamı etkileyen yağış: Silahtarağa Caddesi sular altında

İstanbul'da etkili sağanak Eyüpsultan'da Silahtarağa Caddesi'ni suyla doldurdu; araçların güçlükle ilerlediği görüntüler kaydedildi, trafik aksadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Eyüpsultan'da yaşamı etkileyen yağış: Silahtarağa Caddesi sular altında

Eyüpsultan'da yolların durumu:

İstanbul'da etkili olan sağanak kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Eyüpsultan'da ise özellikle Silahtarağa Caddesi önünde ulaşım olumsuz etkilendi; cadde, Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünden geçen bölümde adeta göle döndü.

Görüntülerde ne görüldü:

Olay yerinden elde edilen görüntülerde araçların suların içinde güçlükle ilerlediği anlar yer aldı. Bazı sürücülerin yavaşlamak zorunda kaldığı, suyun ilerlemeyi güçleştirdiği dikkat çekti.

Trafikte yaşanan aksama:

Yağış, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden olurken Eyüpsultan'daki su birikintileri de bölgedeki akışı olumsuz etkiledi. Silahtarağa Caddesi'ndeki durum, bölge trafiğinde gecikmelere yol açtı.

Eyüpsultan’da yollar göle döndü

Eyüpsultan’da yollar göle döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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