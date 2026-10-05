Eyüpsultan'da yediemin deposunda alevlere karşı müdahale devam ediyor

Eyüpsultan'da yediemin deposunda yangın

Eyüpsultan'da bir yediemin icra deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak ve çevre güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı.

Müdahale ve uygulanan ilk önlemler:

Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra söndürme çalışmaları ile birlikte çevredeki riskleri azaltmaya yönelik tedbirler aldı. Yangına müdahale sırasında öncelik, personel ve çevredeki yapıların güvenliğinin sağlanması ile alevlerin yayılmasının önlenmesi oldu. İtfaiye unsurları su, köpük ve gerekli ekipmanla yangına yönelik çalışmaları sürdürüyor.

İzlenecek süreç ve değerlendirme:

Yangının nedeni ve hasarın boyutu hakkında resmi açıklama bekleniyor. Bu tür olaylarda yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek ve olası ihmal ya da teknik arızaları tespit etmek için inceleme başlatır. Bölgedeki çalışmalar tamamlandıktan sonra, olayın seyrine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

EYÜPSULTAN'DAKİ YEDİEMİN İCRA DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI