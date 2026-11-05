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Eyyübiye'de sonbahar hamlesi: yetişkin ağaçlarla parklar hızla yeşilleniyor

Eyyübiye Belediyesi 'Yemyeşil Eyyübiye' projesiyle 40'tan fazla park kazandırdı; sonbaharda yetişkin fidanlarla ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Eyyübiye'de sonbahar hamlesi: yetişkin ağaçlarla parklar hızla yeşilleniyor

Eyyübiye'de yeni parklarda ağaçlandırma çalışmaları:

Eyyübiye Belediyesi, yaz aylarında yapımına başladığı parklarda sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun bir ağaçlandırma programı başlattı. Çalışmalar, kısa sürede gölgelik ve kullanıma uygun yeşil alanlar oluşturmak için yetişkin fidanların toprağa kazandırılmasını kapsıyor. Yaz döneminde altyapısı tamamlanan alanlar, havaların serinlemesiyle birlikte ağaçlandırılıyor ve vatandaşların yazın dinlenebileceği yeni mekanlar hızla hayata geçiriliyor.

İşlemleri yürüten Eyyübiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, planlı dikim programı çerçevesinde yüzlerce yetişkin fidanı toprakla buluşturuyor; amaç, ağaçların hızla büyüyerek mahallelere erken dönemde fayda sağlaması.

ilçe genelinde artan yeşil alanlar:

Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından başlatılan "Yemyeşil Eyyübiye" sloganlı çalışmalar sonucunda ilçe genelinde 40'tan fazla yeşil alan ve park kazandırıldı. Yeni parkların planlamasında hem çevresel hem de sosyal kullanım öncelikli olarak ele alınıyor; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme noktaları ağaçlandırma ile eş zamanlı tamamlanıyor.

ruha mahallesinde mahalle dönüşümü:

Ruha Mahallesi'nde daha önce futbol sahası olarak kullanılan bir alan, vatandaşların talebi ve belediye çalışması ile yenilenip yeşil alana dönüştürüldü. Mahalle muhtarı Eyyüp Artuğ uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: "Başkanımızdan rica ettik, onlar da talebimize olumlu yanıt verdi. Şu anda ağaçlandırma çalışmalarımız yapılıyor. Yeşil alan olması gerçekten mahallemiz için çok iyi olacak. Bunun daha fazlasının olmasını da diliyoruz. Boş alanların yeşil alana dönüştürülmesi mahallemiz için sevindirici bir gelişmedir. Bu çalışmaların devamını diliyor, başkanımız Mehmet Kuş’a teşekkür ediyoruz".

Belediye yetkilileri, ağaçlandırma çalışmalarının düzenli bakım ve sulama programlarıyla destekleneceğini, böylece yeni dikilen ağaçların korunarak uzun vadede ilçenin yeşil dokusuna kalıcı katkı yapılacağını vurguluyor.

EYYÜBİYE’DE YEŞİL ALAN MİKTARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EYYÜBİYE’DE YEŞİL ALAN MİKTARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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