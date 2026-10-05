Ezine Çayı'nda görülen nadir saz horozu bölgeye üreme umudu verdi

Ezine Çayı'nda nadir kuş türleri gözlemlendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinden geçen Ezine Çayı'nda, koruma altında bulunan ve nesli tehlikede olan saz horozu kameraya yansıdı. Fotoğraf sanatçıları ve kuş gözlemcileri tarafından kayda alınan kuş, bölge için önemli bir gözlem olarak kayıtlara geçti.

görsel kayıt ve bekleyiş:

Abana'da faaliyet gösteren fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcileri Mehmet Şenol ile Hüseyin Ersöz, sazlık alanlarda uzun saatler süren sabırlı bekleyişin ardından saz horozunu görüntüledi. Fiziki özellikleriyle dikkat çeken kuşun kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleri, çekimleri kolay ayırt edilebilir kıldı. Elde edilen materyal arasında fotoğrafın yanı sıra video kaydı da bulunuyor.

ekosistem ve kayıtların önemi:

Ezine Çayı, göçmen ve dere kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama alanı olarak biliniyor. 2021'de yaşanan büyük sel felaketinin ardından yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından dere içinde yeniden sazlıkların oluştuğu, bunun da bölgedeki kuş çeşitliliğini artırdığı bildirildi. Şenol, saz horozunun burada görülmesinin bölge için ileride üreme şansı anlamına gelebileceğini söyledi.

Gözlemlerle birlikte kayda geçen saz horozu, Kastamonu'da ilk kez görüntülenerek ilin Türkiye genelindeki kayıtlarda 8'inci il olmasına katkı sağladı. Aynı zamanda ekip, Ezine Çayı'nda Türkiye için önemli türlerden biri olan Büyük Tarakdiş'i de görüntüledi; bu türün de bölgede kayda geçmesi ayrı bir önem taşıyor.

Şenol, 2014'ten beri Abana'da kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, yapılan çalışmalar sayesinde derenin dinlendiğini ve sazlık alanların yeniden oluştuğunu aktardı. 'Burada saz horozunu çekmek bizler için çok büyük bir olaydı. Ezine Çayı'nın bu türlere ev sahipliği yapması, bölge için sevindirici bir gelişme' dedi.

Hüseyin Ersöz de gözlemi doğrulayarak saz horozunun videosunu aldıklarını, kayıtların bölgedeki varlığın kanıtlanmasında önemli olduğunu vurguladı. Ekip, elde edilen görüntülerin yerel ve ulusal kayıtlar için belgeleme niteliği taşıdığını belirtti.

Yetkililer ve gözlemciler, Ezine Çayı'ndaki bu tür kayıtların korunma çalışmalarına ve bölgeye yönelik ilginin artmasına katkı sağlayacağını, ekosistemin sürdürülebilirliği için dikkat ve takip gerektiğini ifade ediyor.

Nadir görülen 'saz horozu' böyle görüntülendi