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Ezine'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan 97 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Çanakkale Ezine'de Bayramiç'ten dönen 97 yaşındaki Yusuf Çelik'e gece saatlerinde çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı; cenaze morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:43

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ezine'de karşıya geçmeye çalışırken çarpılan 97 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale:

Olay, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayramiç ilçesindeki bir yakının düğününe katıldıktan sonra evine dönen Yusuf Çelik (97), Ezine'ye bağlı Taştepe köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada belirlenemeyen bir aracın Çelik'e çarpıp olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Çarpmanın ardından arkadan gelen bazı araç sürücüleri yerde hareketsiz yatan Çelik'e çarpmamak için manevra yaptı ve bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri yaptığı müdahalede Çelik'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Soruşturma ve trafik önlemleri:

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri, çarpan sürücünün tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle ulaşımın güvenliğini sağlamak amacıyla Çanakkale-İzmir karayolu bir süreliğine kapatıldı; ekiplerin ve olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer çarpan aracın ve sürücünün tespiti için görgü tanıkları ve kamera kayıtlarını değerlendiriyor.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN 97 YAŞINDAKİ YUSUF...

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN 97 YAŞINDAKİ YUSUF ÇELİK BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. ÇELİK’E ÇARPIP KAÇTIĞI İLERİ SÜRÜLEN ARACI BULMAK İÇİN İSE ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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