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Ezine'de köylerde hareket kazanıyor: fizyoterapistlerle egzersiz etkinlikleri

Ezine Sağlıklı Hayat Merkezi, 'Mahallemde Hareket Var' projesiyle köylerde fizyoterapist eşliğinde ısınma, esneme ve evde uygulanabilir egzersizler sunuyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Ezine'de köylerde hareket kazanıyor: fizyoterapistlerle egzersiz etkinlikleri

Etkinlik uygulaması:

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde vatandaşlara yönelik egzersiz çalışmaları, Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ezine Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından yürütülüyor. Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' projesi kapsamında köylerde düzenleniyor ve yerel talepler doğrultusunda planlanıyor.

Program içeriği:

Etkinliklerde fizyoterapistler eşliğinde katılımcıların fiziksel kapasitelerine uygun ısınma, esneme ve egzersiz uygulamaları gerçekleştiriliyor. Programlarda doğru egzersiz teknikleri anlatılıyor ve katılımcıların evde kolaylıkla uygulayabileceği hareketler gösteriliyor.

Hedef ve erişim:

Özellikle egzersiz imkanlarına erişimde güçlük yaşayan vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan çalışmalar, her yaştan bireyin fiziksel aktiviteye katılımını desteklemeye ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırmaya odaklanıyor. Etkinlikler yerel ihtiyaçlara göre tekrarlanarak sürdürülebilir katılım hedefliyor.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE VATANDAŞLARA FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE EGZERSİZ ETKİNLİĞİ...

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE VATANDAŞLARA FİZYOTERAPİSTLER EŞLİĞİNDE EGZERSİZ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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