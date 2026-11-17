Mogadişu-Bandırma intikali:

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri unsurlarına ait F-16 savaş uçaklarının Mogadişu ile Bandırma arasındaki intikal faaliyetinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık paylaşımında bu intikalin ara bacak olmaksızın gerçekleştirildiği ve sürecin planlandığı şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Görevin teknik detayları:

Açıklamaya göre, 6’ncı Ana Jet Üs 161’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı pilotlar, bakım zamanı gelen uçakların rotasyonunu başarıyla icra etti. Tarihi intikal kapsamında 2 sorti gerçekleştirildi; iki sortide toplam 5 bin 960 deniz mili, yaklaşık 11 bin 38 kilometre mesafe kat edildi ve işlem 55 saat içerisinde tamamlandı.

Operasyonel sonuç ve önemi:

Bakanlık, muharip jet intikalleri açısından emsali az bulunan bu görevin Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ve stratejik güç kaydırma kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Kesintisiz intikalin sağlanması, lojistik koordinasyon, bakım planlaması ve pilotaj disiplininin etkinliğine işaret ediyor.

SOMALİ'DEN BANDIRMA'YA 11 BİN KİLOMETRELİK F-16 İNTİKALİ