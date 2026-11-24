Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde demir çelik fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Veliköy Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında yangın çıktı. Olay, iddiaya göre fabrikada yürütülen kaynak çalışması sırasında başladı. Çalışanların fark ederek yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmalarının gelişimi:

Fabrika sahasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına yoğun müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında ekipler, çalışanların güvenliğini sağlamak için yönlendirmeler yaptı ve sahada gerekli müdahaleleri uyguladı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle toplam 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralanma ile ilgili ayrıntı verilmedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı ve olayla ilgili değerlendirmeler sürüyor.

ÇERKEZKÖY’DE DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA YANGIN