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Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı

Tekkeköy'de bir fabrikanın bacasından çıkan yoğun duman çevrede paniğe yol açtı; incelemede yangın olmadığı ve dumanın üretim kaynaklı olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Fabrika bacasından yükselen duman tedirginlik yarattı

Kirazlık mevkiinde yükselen duman:

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkiinde bir fabrikanın bacasından yoğun duman yükseldi. Görgü tanıkları ve çevredeki vatandaşlar, dumanı görünce kısa süreli paniğe kapıldı; birçok kişi durumu yangın sanarak endişe yaşadı.

İnceleme ve bulgular:

Yapılan incelemede bacadan çıkan dumanın fabrikanın üretim faaliyetleri sırasında çıkan normal emisyon olduğu belirlendi. Gözlemler kapsamında herhangi bir alev veya yangın belirtisi tespit edilmedi; yangın olmadığı kaydedildi.

Olayın etkileri:

Dumanın dağılmasının ardından çevrede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve panik kısa sürede sona erdi. Olayda öne çıkan nokta, bacadan çıkan dumanın üretim kaynaklı olduğunun anlaşılması oldu.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİ KİRAZLIK MEVKİSİNDE BİR FABRİKANIN BACASINDAN YÜKSELEN YOĞUN DUMAN, ÇEVREDE...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİ KİRAZLIK MEVKİSİNDE BİR FABRİKANIN BACASINDAN YÜKSELEN YOĞUN DUMAN, ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU. YANGIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN DUMANIN, FABRİKANIN BACASINDAN ÇIKAN NORMAL DUMAN OLDUĞU ANLAŞILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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