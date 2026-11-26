Yenişehir'de iş yerinde yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Fabrika Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, iş yerinin baca kısmından yoğun duman yükseldiği yönündeki ihbarın ardından ekiplerin bölgeye sevk edilmesiyle ortaya çıktı.

Müdahale ve söndürme:

İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı. Yapılan müdahale sonucunda yangın, çevreye sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yangının nedenine ilişkin detayların paylaşılacağını bildirdi.

DİYARBAKIR’IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.