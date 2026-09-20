Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Faili meçhul birimler iki eski cinayet dosyasını aydınlattı

Bakan Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Faili meçhul birimler iki eski cinayet dosyasını aydınlattı

çalışmanın kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz incelemeler sonucunda iki cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Paylaşıma göre soruşturmalarda HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi, tanık beyanları ve kriminal incelemeler birlikte değerlendirildi.

Gaziosmanpaşa dosyası:

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde öldürülen Abdülhamid Terkin olayında yürütülen yeniden değerlendirmelerle olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. HTS ve baz kayıtları ile iyileştirilen kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin birleşik analizi sonucu yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

düziçi dosyası:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyasında ise HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları ile kriminal incelemeler eş zamanlı yürütüldü. Şüphelinin araçta tespit edilen biyolojik bulguların Yaşar ailesinden alınan örneklerle uyumlu çıkmasının ardından soruşturma derinleştirildi; şüphelinin yer göstermesiyle Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla bağlantılı olarak şüpheli ile birlikte anne ve baba gözaltına alındı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve soruşturmaya katkı sunan kurumlara teşekkür etti. İfadede özellikle Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece destek veren tüm kamu görevlilerine şükran ifade edildi.

Bakan Gürlek: &quot;Yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı&quot;

Bakan Gürlek: "Yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı