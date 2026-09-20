Faili meçhul birimler iki eski cinayet dosyasını aydınlattı

çalışmanın kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz incelemeler sonucunda iki cinayet dosyasının daha çözüldüğünü duyurdu. Paylaşıma göre soruşturmalarda HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, güvenlik kamerası görüntülerinin iyileştirilmesi, tanık beyanları ve kriminal incelemeler birlikte değerlendirildi.

Gaziosmanpaşa dosyası:

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde öldürülen Abdülhamid Terkin olayında yürütülen yeniden değerlendirmelerle olayın beşinci şüphelisi tespit edildi. HTS ve baz kayıtları ile iyileştirilen kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinin birleşik analizi sonucu yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

düziçi dosyası:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar dosyasında ise HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları ile kriminal incelemeler eş zamanlı yürütüldü. Şüphelinin araçta tespit edilen biyolojik bulguların Yaşar ailesinden alınan örneklerle uyumlu çıkmasının ardından soruşturma derinleştirildi; şüphelinin yer göstermesiyle Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla bağlantılı olarak şüpheli ile birlikte anne ve baba gözaltına alındı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hiçbir suçun cezasız kalmaması hedefiyle çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti ve soruşturmaya katkı sunan kurumlara teşekkür etti. İfadede özellikle Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları, İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece destek veren tüm kamu görevlilerine şükran ifade edildi.

Bakan Gürlek: "Yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı"