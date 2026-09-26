Faili meçhul soruşturmasında yeni iddianame: dorukhan büyükışık dosyası cinayet şüphesiyle yeniden gündemde

Gelişme:

Adalet Bakanı Akın Gürlek öncülüğünde, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu İzmir Narlıdere'de 2018'de inşaat alanında ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni bir aşama kaydedildi. Hazırlanan 262 sayfalık iddianame kabul edilip ana dava ile birleştirildi. Dosyada ortaya çıkan bulgular, genç adamın ölümünün yeniden cinayet şüphesiyle değerlendirilmesine yol açtı.

iddianamenin ana tespitleri:

İddianamede, maktulün sırtına sert bir demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceğine dair değerlendirme yer alıyor. Yüksekten düşme olasılığı bilimsel değerlendirmede tamamen dışlanmamış olsa da, sırt bölgesine alınan darbe iddiası cinayet şüphesini kuvvetlendiriyor. Dosyada delil zincirindeki kopukluklar ve olay yerinde yapılan müdahalelere ilişkin teknik tespitler ayrıntılı olarak sunuldu.

Şüpheli davranış ve eksiklikler arasında olay yerinin başlangıçta muhafaza edilmemesi, maktule ait eşya ve araç üzerindeki izlerin zamanında incelenmemesi ve zamana duyarlı biyolojik örneklerin ancak 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmesi nedeniyle genetik testlerden sonuç alınamaması sayıldı. Ayrıca şantiye kamera kayıtlarının tamamının temin edilmediği, dosyaya sonradan giren kaydın kaynak bilgilerinin silindiği ve teknik müdahaleler yapıldığı iddianameye girdi.

sanıklar ve suçlamalar:

İddianamede, aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., Şehit Ayhan Tanrıverdi Polis Merkezi Amiri İ.K., olay yeri inceleme büro amirleri ile inşaat şirketi ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T. gibi isimlerin de bulunduğu 26 sanık yer alıyor; bunlardan 25'i tutuklu. Sanıklar hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'yalan tanıklık' suçlarından 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

sahte rapor iddiaları ve adli tıp bulguları:

Soruşturmanın en çarpıcı boyutu, adli tıp raporlarıyla ilgili iddialar oldu. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ve dosyaya giren uzman raporlarına göre, toplam 62 adli tıp uzmanı farklı yıllarda arka arkaya 5 kez sahte rapor düzenledi. Bu raporların hepsinde maktulün "27 metre yükseklikten çatı katından düşerek hayatını kaybettiği" yönünde kanaat oluşturulduğu öne sürüldü.

Baba Büyükışık, bu raporlara karşı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan alınan resmi raporu gösterdi; Prof. Dr. Erdem Özkara imzalı raporda "Dorukhan Büyükışık 25-30 metre bandında yüksekten düşmemiştir, bulunduğu yerde vefat etmemiştir, başka yerde vefat edip buraya taşınmıştır" tespiti yer aldı. Ankara Üniversitesi ve Adli Bilimler Derneği heyeti ile eski Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı Amiri Emekli Albay Levent Güner'in raporları da cinayet senaryosunu destekledi.

dava süreci ve baba büyükışık’ın açıklamaları:

Baba Ethem Büyükışık, yeni iddianamenin kabulünü Adalet Bakanlığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ederek karşıladı ve yıllardır süren belirsizliğin sona erdirilmesinde bu birimlerin etkili olduğunu belirtti. Anlatımına göre ilk iki iddianame daha önce farklı suçlamalarla hazırlanmış ve 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Davanın ilk duruşmasının 6 Kasım 2026 tarihinde İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı. Büyükışık, sahte rapor düzenleyen uzmanlar ve olayı karartan tüm kamu görevlileri hakkında hakim karşısında hesap soracağını, iddiaları dakika dakika kanıtlarla sunacaklarını söyledi.

Baba ayrıca, maktulün bedeninde 27 metreden düşüşe ilişkin beklenen kırık, kanama ve parçalanma izlerinin bulunmaması gibi fiziksel çelişkileri soruşturma gündemine getirerek "27 metreden düşen bedende neden tek damla kan yoktu?" gibi sorularla sahte rapor hazırlayanlara hesap soracağını belirtti.

sonuç ve beklenti:

Yeni iddianame, dosyayı baştan ele alan teknik ve adli değerlendirmelerle uzun süreli şüpheleri yeniden doğruladı. İddianame, delil karartma ve yalan tanıklık iddialarını merkezine koyarken, adli tıp raporlarının güvenilirliğine dair ciddi soru işaretlerini de dava sürecine taşıdı. Önümüzdeki duruşmada 26 sanığın bir arada hakim karşısına çıkmasıyla soruşturmanın kriminal örgüt yapısı ve delil maskeleme iddialarına ilişkin ayrıntıların açığa çıkması bekleniyor.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, olaya karıştığı iddia edilen kamu görevlileri, şirket yöneticileri ve adli tıp uzmanlarının yargılanmasını ve hesap verilmesini talep ettiğini yineleyerek, evladının ölümünün ardındaki gerçeği mahkeme önünde ispatlama kararlığını sürdürdüğünü vurguladı.

ÖLDÜRÜLEN DORUKHAN BÜYÜKIŞIK'IN BABASI EMEKLİ TÜMGENERAL ETHEM BÜYÜKIŞIK