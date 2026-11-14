Faktoring ağıyla 55 milyonluk vurgun: 4 ilde 11 kişi gözaltında

Karabük merkezli yürütülen soruşturmada, firmaları toplam 55 milyon TL zarara uğrattıkları belirlenen 11 şüpheli, dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

soruşturmanın başlatılması:

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının, 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen tutarlarda çek düzenlediği tespit edildi. Bu çeklerin, anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurulduğu ve elde edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına gönderilip şüpheliler arasında paylaşıldığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına giren yazışma ve sesli mesaj kayıtları, fiili para trafiğinin izlenmesine olanak sağladı; ilk etap incelemelerde yaklaşık 55 milyon TL tutarında hareketlilik tespit edildi ve firmaların toplam zarara uğradığı sonucuna ulaşıldı.

eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda toplam 45 personel görev aldı. Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda; Karabük'te 6, Ankara'da 3, İstanbul'da 1 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten bir açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği, delil ve şüpheli tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

KARABÜK MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, FİRMALARI TOPLAM 55 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTIKLARI BELİRLENEN 11 ŞÜPHELİ, 4 İLDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI