falezlerde kaza:

Olay, saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında meydana geldi. Balık tutmak için falezlerin patika alanından kıyı şeridine inen 63 yaşındaki Seyfettin Y., kayalık alanda ilerlerken dengesini kaybedip düştü.

Yanında bulunan arkadaşı tüm çabalarına rağmen şahsı bulunduğu yerden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Düşme sonucu acı içinde olan ve ayağı kırılan yaralı için kurtarma ekiplerine haber verildi.

kurtarma ekiplerinin müdahalesi:

Kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile AFAD, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patika yoldan yaralının yanına ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve bacağı sargıya alındı.

nakil ve tedavi:

Bölgenin dik ve kayalık yapısı nedeniyle yaralı iple sedyeye sabitlendikten sonra bekleyen botlara teslim edildi. Dalgalar nedeniyle botun ulaşmasında güçlük yaşanmasına rağmen alınan Seyfettin Y., Kaleiçi Yatlimanı'na götürüldü. Burada ambulansa aktarılan şahıs tedavi için hastaneye sevk edildi.

AYAĞI KIRILAN ŞAHIS AFAD, İTFAİYE, SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ’NİN ORTAK OPERASYONU İLE KURTARILDI.