Kursun detayları:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilde düzenlenen yüzme hakemliği kursu farklı illerden gelen 65 katılımcı ile devam ediyor. Program kapsamında teori ve uygulamanın birlikte işlendiği eğitimler Olimpik Yüzme Havuzu ile Merkez Spor Salonu'nda yürütülüyor.

Eğitim içeriği:

Kursun teorik bölümünde katılımcılara yüzme hakemliğinin temel kuralları, müsabaka yönetimi ve puanlama esaslarına ilişkin bilgiler aktarılıyor. Uygulamalı oturumlarda ise adaylar teoride kazandıkları bilgileri pratikte deneme fırsatı buluyor ve saha içi görevlerin uygulanmasını gözlemleyerek pekiştiriyor.

Takvim ve kapanış:

Eğitim programı 26 Kasım tarihinde başladı ve 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Kurs süresince gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar, katılımcıların hakemlik becerilerini sahada test etmesine olanak sağlıyor.

NİĞDE’DE DÜZENLENEN YÜZME HAKEMLİĞİ KURSU 65 KATILIMCI İLE DEVAM EDİYOR.