Farklı öğrenenlere ücretsiz destek: Aydın'da disleksi merkezinde dersler sürüyor

Merkez eğitimlerine devam ediyor:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Disleksi Merkezi, öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak eğitim veriyor. Merkezdeki çalışmalar, öğrencilerin akademik sürecine doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlanıyor ve uygulamaya alınıyor.

Uygulamalı ve bireysel yaklaşımlar:

Merkezde öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde bireysel programlara dahil ediliyor. Eğitimlerde çoklu duyusal yöntemler kullanılarak okuma, yazma ve dikkati destekleyen uygulamalar yürütülüyor. Ayrıca psikososyal becerileri güçlendiren çalışmalarla çocukların öğrenme süreçleri bütüncül olarak ele alınıyor.

Ailelere rehberlik ve farkındalık çalışmaları:

Disleksi Merkezi yalnızca öğrencilere değil, ailelere de destek sunuyor. Velilere yönelik rehberlik hizmetleri ve farkındalık programları düzenlenerek, evde ve okulda uygulanabilecek stratejiler paylaşılıyor. Bu yaklaşım, çocuğun eğitim sürecinde hem okul hem de aile kaynaklı desteğin eşgüdümlü olmasını hedefliyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun değerlendirmesi:

Başkan Özlem Çerçioğlu, merkezin sağladığı imkanların Aydınlı öğrencilere umut verdiğini belirterek, disleksinin "zihnin bilgiyi işleme biçimindeki benzersiz bir farklılık" olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, her çocuğun öğrenme biçiminin farklı olabileceğini, önemli olanın bu farklılığı doğru anlamak ve çocukları sabırla desteklemek olduğunu söyledi.

Başkan Çerçioğlu ayrıca şunları ifade etti: "Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak disleksili öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde bir kez daha söylüyoruz; disleksinin farkındayız, farklılıkların yanındayız."

Merkezden yararlanan öğrenciler ve aileleri, sunulan ücretsiz hizmetlerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye, ilçedeki tüm öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR DİSLEKSİ MERKEZİ’NDE DERSLER DEVAM EDİYOR