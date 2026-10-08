Dolar 49,2101 +0,02%
Euro 55,1851 +0,18%
Bist 12.119,65 -0,03%
Altın Gram 6.553,54 +0,04%
EUR/USD 1,1184 -0,13%
Brent Petrol 104,85 +4,64%
--°

Farklı öğrenenlere ücretsiz destek: Aydın'da disleksi merkezinde dersler sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz Disleksi Merkezi, alanında uzman ekip ve bireysel programlarla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çoklu duyu temelli destek ve velilere rehberlik sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Farklı öğrenenlere ücretsiz destek: Aydın'da disleksi merkezinde dersler sürüyor

Merkez eğitimlerine devam ediyor:

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Disleksi Merkezi, öğrenme güçlüğü yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olarak eğitim veriyor. Merkezdeki çalışmalar, öğrencilerin akademik sürecine doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlanıyor ve uygulamaya alınıyor.

Uygulamalı ve bireysel yaklaşımlar:

Merkezde öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde bireysel programlara dahil ediliyor. Eğitimlerde çoklu duyusal yöntemler kullanılarak okuma, yazma ve dikkati destekleyen uygulamalar yürütülüyor. Ayrıca psikososyal becerileri güçlendiren çalışmalarla çocukların öğrenme süreçleri bütüncül olarak ele alınıyor.

Ailelere rehberlik ve farkındalık çalışmaları:

Disleksi Merkezi yalnızca öğrencilere değil, ailelere de destek sunuyor. Velilere yönelik rehberlik hizmetleri ve farkındalık programları düzenlenerek, evde ve okulda uygulanabilecek stratejiler paylaşılıyor. Bu yaklaşım, çocuğun eğitim sürecinde hem okul hem de aile kaynaklı desteğin eşgüdümlü olmasını hedefliyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun değerlendirmesi:

Başkan Özlem Çerçioğlu, merkezin sağladığı imkanların Aydınlı öğrencilere umut verdiğini belirterek, disleksinin "zihnin bilgiyi işleme biçimindeki benzersiz bir farklılık" olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, her çocuğun öğrenme biçiminin farklı olabileceğini, önemli olanın bu farklılığı doğru anlamak ve çocukları sabırla desteklemek olduğunu söyledi.

Başkan Çerçioğlu ayrıca şunları ifade etti: "Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak disleksili öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'nde bir kez daha söylüyoruz; disleksinin farkındayız, farklılıkların yanındayız."

Merkezden yararlanan öğrenciler ve aileleri, sunulan ücretsiz hizmetlerin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Belediye, ilçedeki tüm öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR DİSLEKSİ MERKEZİ’NDE DERSLER DEVAM EDİYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR DİSLEKSİ MERKEZİ’NDE DERSLER DEVAM EDİYOR

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rektör ilk derste babası ve lise öğretmeniyle aynı sınıfta yer aldı
images

Koridorları atölyeye çeviren öğrenciler okul duvarlarını sanatla donatıyor
images

Sason'da Anadolu Lisesi'nde sonbahar şenliği gençler oyunlarla kaynaştı
images

Bursa Uludağ Üniversitesi Remodel projesiyle uluslararası başarıya imza attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı

Merkezefendi'de 2027 hedefleri için 4,65 milyar lira bütçe onaylandı

Gaziantep'te 15 yıl 9 ay hapisle aranan hırsız yakalandı

trt sinema tırı'nın 18. durağı Erzurum oldu: 5 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı