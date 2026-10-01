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Faruk Urak’ın iklim odaklı projesi TÜBİTAK 1001 ile tarıma katkı hedefliyor

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak’ın araştırmacı olduğu 'İklim Riskine Davranışsal Adaptasyon' projesi TÜBİTAK 1001 desteği kazandı; tarıma katkı sağlayacak.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Faruk Urak’ın iklim odaklı projesi TÜBİTAK 1001 ile tarıma katkı hedefliyor

Bitlis Eren Üniversitesi'nden yeni bilimsel destek

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ın araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Projenin odağı:

'İklim Riskine Davranışsal Adaptasyon: Algılanan Şoklar, Ürün Çeşitlendirme ve Çiftlik Gelir İstikrarı' başlıklı çalışma, tarımsal ekonomi ve iklim değişikliği odaklı çalışmalara katkı sağlaması beklenen bir araştırma olarak ön plana çıkıyor.

Rektörün değerlendirmesi:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, elde edilen bu başarı nedeniyle Dr. Öğr. Üyesi Faruk Urak'ı tebrik etti. Elmastaş, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırmaların hem bölge tarımına hem de akademinin gelişimine sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK URAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ FARUK URAK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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