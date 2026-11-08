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Fatih Karagümrük Bandırmaspor'u 4-0 yendi

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig 14. haftasında Bandırmaspor'u 4-0 yendi; maçta Onogo, Bruno (k.k.), Barış ve Verde gol attı, Enes Aydın kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fatih Karagümrük Bandırmaspor'u 4-0 yendi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük, Bandırmaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip kontrollü bir oyunla skoru lehine çevirdi ve farkı artırdı.

Skoru açan isim Yaya Onogo (22') oldu. İkinci yarının başında Bruno'nun kendi kalesine attığı gol (49') konuk ekibi rahatlattı. Bandırmaspor'un 79. dakikada yaşadığı Enes Aydın kırmızı kartı, ev sahibinin geri dönüş şansını zayıflattı. Maçın son bölümünde Fatih Karagümrük adına Barış Kalaycı (87') ve Daniele Verde (90') ile skoru belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Bandırmaspor sahaya Furkan Bekleviç, Lucas Lima, Gianni Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 58), Oluwatosin Kehinde (Yasin Arda Midiliç dk. 81), Yusuf Kocatürk, Enes Çinemre (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), Ali Ülgen, Kerem Donertaş (Dean Lico dk. 29), Amidou Badji (Emirhan Ayhan dk. 46), Enes Aydın, Mulumba on biriyle çıktı. Yedekler arasında Akın Alkan, Ahmet Biler, Muhammet Harun Genç, Mehmet Eray Özbek, Hakan Bilgiç ve Recep Yalın Dilek yer aldı. Teknik direktör: Ertuğrul Arslan.

Fatih Karagümrük'ün ilk 11'i Marco Silvestri, Davide Biraschi, Emre Akbaba (Daniele Verde dk. 73), Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Dorukhan Toköz, Tiago Çukur (Cenk Tosun dk. 78), Yaya Onogo (Marius Doh dk. 76), Candan Başkale, Muhammed Emin Sarıkaya, Ahmed Traore (Halis Joshua Esen dk. 87) şeklindeydi. Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kaan Arda Demir. Teknik direktör: Salvatore Bocchetti.

hakemler ve kartlar:

Maçı yöneten hakemler Yücel Büyük, yardımcı hakemler Mehmet Dura ve Enes Berk Güçlü olarak kaydedildi. Sarı kartlar Bandırmaspor'dan Mulumba ve Lima'ya; Fatih Karagümrük'ten Dorukhan Toköz, Traore ve Onogo'ya verildi. Karşılaşmadaki tek kırmızı kart Bandırmaspor'dan Enes Aydın (79') için çıktı.

Sonuç olarak Fatih Karagümrük, net bir skorla sahadan ayrıldı; Bandırmaspor için maçın dönüm noktası kırmızı kart ve ikinci yarıda gelen gol oldu.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 14. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK&#039;E 4-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK'E 4-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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