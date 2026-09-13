Fatih Karagümrük'te kaçan galibiyetin ardından Stanojevic: çok büyük hayal kırıklığı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karagümrük, maç boyunca birçok tehlikeli pozisyon üretti ancak bu fırsatları değerlendiremedi; sonuç olarak sahadan bir puanla ayrıldı ve tribünlerde hayal kırıklığı oluştu.

stanojevic'in değerlendirmesi:

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bugün çok hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü bir gol yedik, rakibin ilk defa 18'e geldiği anda gol yedik. Bu yüzden çok büyük hayal kırıklığı oldu." Stanojevic, takımın çok sayıda tehlikeli pozisyon yakaladığını ancak bunların golle sonuçlanmadığını vurguladı.

takımın durumu ve beklentiler:

Teknik direktör ayrıca taraftarların hissettiği hayal kırıklığını kabul ederek, "Taraftarlarımız da hayal kırıklığına uğradı. Fakat bu futbol. Maalesef böyle oluyor" dedi. Kulüp yönetimi ve teknik ekip, gol fırsatlarının daha iyi değerlendirilmesi için çalışma planlarını sürdürmeye hazırlandıklarını belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Manisa FK beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.