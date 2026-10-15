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Fatih Karagümrük'te teknik rota değişimi: Aleksandar Stanojevic ayrıldı

Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı; kulüp teşekkür ederek ilerleyen süreç için başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fatih Karagümrük'te teknik rota değişimi: Aleksandar Stanojevic ayrıldı

Karar ve kulüp açıklaması:

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic’e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Stanojevic'in görev süresi ve lig performansı:

Sırp teknik adam, 2025-2026 sezonunun devre arasında kırmızı-siyahlıları çalıştırmaya başladı. Stanojevic yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alındı; İstanbul ekibi sezon sonunda küme düştü.

1. Lig'deki başlangıç dönemi:

1. Lig'e de Stanojevic ile devam eden Karagümrük, oynanan 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 13 puan topladı. Kulüp, ayrılık kararının karşılıklı uzlaşıyla alındığını belirterek teknik adama ve ekibine teşekkür etti.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN FATİH KARAGÜMRÜK, TEKNİK DİREKTÖR ALEKSANDAR STANOJEVİC İLE...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN FATİH KARAGÜMRÜK, TEKNİK DİREKTÖR ALEKSANDAR STANOJEVİC İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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