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Fatih Mahallesi'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: bir kişi yaralandı

Adıyaman Fatih Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü; Fevzi A. vücuduna aldığı darbe sonucu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih Mahallesi'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Olay sırasında Fevzi A., vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Yaralının müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fevzi A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra acil nakil ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik ve adli birimler, kavgaya karışan grupları ve saldırının nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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