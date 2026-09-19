Fatih Mahallesi'nde tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Olay sırasında Fevzi A., vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

Yaralının müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fevzi A.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra acil nakil ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik ve adli birimler, kavgaya karışan grupları ve saldırının nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.