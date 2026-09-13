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Fatih surlarında bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde surların içinde bulunan erkek cesedinin 40 yaşındaki İsa Çam olduğu belirlendi; cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:10

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 22:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih surlarında bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul'un Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, surların içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kimlik tespiti ve işlemler:

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edildi. Çam'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH&#039;TE SURLARDA BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.

FATİH'TE SURLARDA BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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