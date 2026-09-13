Fatih surlarında bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul'un Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, surların içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Kimlik tespiti ve işlemler:

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu tespit edildi. Çam'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH'TE SURLARDA BİR ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.