Fatih Zeyrek'te sağanak sonrası yol çöktü, kamyon ve otomobil çukura düştü

olayın gelişimi:

İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek mahallesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, saat 22.00 civarında bir caddeye zarar verdi. Yağışın etkisiyle yol zemini çöktü ve cadde üzerinde belirgin bir çukur oluştu.

Çukuru fark edemeyen bir kamyon ile bir otomobil, çökme nedeniyle meydana gelen çukura düştü. Olay sırasında araçlarda yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ekiplerin müdahalesi:

Cadde üzerinde bulunan vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla çukura düşen araçlar çıkarıldı. Müdahale sonrası olay yerine gelen zabıta ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla çevreleyerek yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olayın ardından zabıta ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini aldı ve bölgedeki çalışmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer, benzer olaylara karşı yağışlı havalarda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

FATİH'TE YAĞMUR SONRASI YOL ÇÖKTÜ: KAMYON VE OTOMOBİL ÇUKURA GİRDİ