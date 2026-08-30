Fatih'te aile dramı: emekli polis memurunun eşi ve çocuğu hayatını kaybetti

Fatih'te olayın detayları
Fatih'te, emekli polis memuru olduğu öğrenilen bir kişinin evinde eşi ve çocuğunu öldürdüğü, ardından intihar ettiği bildirildi.
olay yerine sevk edilen ekipler:
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekipler güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme başlattı.
inceleme ve soruşturma:
Polisin evdeki incelemesi sürüyor. Olayla ilgili detaylı tespitlerin ve adli işlemlerin devam ettiği, yetkililerin çalışmalarıyla bulguların netleştirileceği aktarıldı.
Fatih'te dehşet: Eşi ve çocuğunu öldürüp intihar etti
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