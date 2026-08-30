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Fatih'te aile trajedisi: emekli polis eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde emekli polis Mehmet Ali Yıldırım, eşi Söhoyla ve kızı Elif Gülşah'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih'te aile trajedisi: emekli polis eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Fatih'te aile trajedisi: emekli polis eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Hırka-i Şerif Mahallesi Gül Dede Sokak'ta gerçekleşti. İddialara göre emekli polis Mehmet Ali Yıldırım (72) ile eşi Söhoyla Yıldırım (61) ve kızları Elif Gülşah Yıldırım (27) arasında tartışma çıktı.

olayın gelişimi:

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Yıldırım silahını çekti ve eşi ile kızına ateş etti. Olay sırasında silahı kullanan Yıldırım, daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aile geçmişi ve soruşturma:

Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Yıldırım ile eşi arasında problemler olduğu, eşinin memleketi Kahramanmaraş'a gittiği ve geçtiğimiz cuma günü evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca Yıldırım'ın bir süredir uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.

Cenazelerin savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması bekleniyor. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili detaylı çalışması sürüyor.

OLAY, SAAT 15.30 SIRALARINDA HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ GÜL DEDE SOKAK&#039;TA YAŞANDI.

OLAY, SAAT 15.30 SIRALARINDA HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ GÜL DEDE SOKAK'TA YAŞANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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