Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemelerde, binada tek başına yaşadığı tespit edilen Erdinç Lebe'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve tahliye işlemleri:

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmaya başladı. İnceleme sonrasında Lebe'nin cansız bedeni binadan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir tespit yapılmadı; olay yeri incelemesi ve soruşturma devam ediyor.

FATİH'TE ALEVLERE TESLİM OLAN YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ