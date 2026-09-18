Fatih'te döviz bürosunda çıkan silahlı kavga: 2 hayatını kaybetti, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın meydana geldiği yer ve yaşananlar

İstanbul Fatih Çemberlitaş'ta, Molla Fenari Mahallesi'ndeki Sofçuhan İş hanı içindeki Kaya Döviz isimli iş yerinde alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) yaşamını yitirdi, Emirhan A. (30) ile Bahadır S. (33) ise yaralandı.

Soruşturmanın seyri ve operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin kimlik tespitine ulaşmak için teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Operasyonda, 1'i yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, soruşturmanın devamı için adliyeye sevk edildi. Yetkililer, olayın nedeni olarak belirtilen alacak-verecek anlaşmazlığı üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Fatih’te 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi