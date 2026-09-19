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Fatih’te döviz bürosunda hesaplaşma: dolandırıcılık husumeti iki kişinin ölümüne yol açtı

İstanbul Fatih'te 15 Eylül'deki döviz bürosu kavgasında 2 kişi öldü, 2 yaralandı; polis 2 milyon 580 bin sahte dolar ve çok sayıda şüpheli yakaladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih’te döviz bürosunda hesaplaşma: dolandırıcılık husumeti iki kişinin ölümüne yol açtı

Fatih’te döviz bürosunda hesaplaşma: dolandırıcılık husumeti iki kişinin ölümüne yol açtı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir döviz bürosunda 15 Eylül Salı günü çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürüttükleri soruşturmada olayın arkasındaki nedeni ve delilleri belirledi. Kavga sonucu A.A. (30) ve K.A. (27) yaşamını yitirdi, E.A. (19) ve B.S. (33) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın seyri:

Olay, Fatih'te faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine hızlı müdahale eden polis ekipleri, aynı grupta olup olay esnasında yara almadan kurtulan O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26) ve C.P.D. (21) isimli 5 kişiyi yakaladı.

Soruşturma, deliller ve adli süreç:

Yapılan incelemelerde, ofis sahibi K.E. (40) ile birlikte ofiste bulunan bazı kişilerin olay sırasında silah kullandığı tespit edildi. Bu kapsamda K.E. (40) ile birlikte E.A. (50), M.C.Y. (22), E.Y. (25), A.Y. (24), D.P. (34) ve Ş.S. (26) isimli 7 şahıs daha yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 milyon 580 bin sahte Amerikan Doları ile ofis sahibi K.E.'ye ait 1 adet 7.65 mm tabanca ele geçirildi.

Ayrıca olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, Fatih Yenikapı sahili açıklarında denize atılmış olarak bulundu ve Deniz Polisi tarafından ele geçirildi.

Polisin taraflarla yaptığı görüşmelerde, maktul şahısların abisi ile ofis sahibi K.E. arasında daha önce üçüncü şahıslara karşı işlenen bir dolandırıcılık olayı nedeniyle aynı tarafta şüpheli oldukları; olayın ardından aralarında anlaşmazlık ve husumet oluştuğu, çatışmanın da bu husumetten kaynaklandığı bildirildi.

Adli süreçte; M.C.Y. (22), A.Y. (24), E.Y. (25) isimli şahıslar yürütülen tahkikat sonrası serbest bırakıldı. E.A. (50), Ş.S. (26), D.P. (34) hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mahkemeye sevk edilen O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ve K.E. (40) isimli şahıslar ise tutuklandı.

Fatih&#039;te döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü kavganın altından dolandırıcılık husumeti...

Fatih'te döviz bürosunda 2 kişinin öldüğü kavganın altından dolandırıcılık husumeti çıktı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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