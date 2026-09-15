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Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih Çemberlitaş'ta Kaya Döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada Adnan Aksoy ve Kadir Aksoy öldü, Emirhan A. ve Bahadır S. yaralandı; şüpheliler çatıdan kaçtı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga

İstanbul Fatih Çemberlitaş'ta bulunan Sofçuhan İş hanı içindeki Kaya Döviz isimli iş yerinde bugün saat 14.00 civarında silahlı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Olayın gelişimi:

Yapılan tespitlere göre döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi K.E. arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından karşılıklı silah kullanımıyla kavgaya dönüştüğü ve olayın kısa sürede can kaybıyla sonuçlandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27), yaralananların ise Emirhan A. (19) ile Bahadır S. (33) olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve kaçış iddiası:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saldırganların olayın hemen ardından çatıyı kullanarak kaçtığı ve kaçarken bir silah düşürdüğü iddia edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların polis tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

İSTANBUL FATİH&#039;TE BİR DÖVİZ BÜROSUNDA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI...

İSTANBUL FATİH'TE BİR DÖVİZ BÜROSUNDA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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