Fatih’te döviz bürosunda tartışma sonrası silahlı çatışma: dokuz şüpheli gözaltında

Fatih’te döviz bürosundaki silahlı çatışma

İstanbul Fatih’te, Molla Fenari Mahallesi'ndeki Sofçuhan İş Hanı'nda bulunan Kaya Döviz isimli iş yerinde meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Polis ekipleri, çatışmaya karıştığı belirlenen dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın meydana gelişi:

Olay, saat 14.00 sıralarında başladı. Yapılan incelemede, döviz bozdurmak amacıyla iş yerine gelen şahıslarla iş yeri sahibi K.E. (40) arasında para bozdurma işlemi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlı çatışmanın gerçekleştiği tespit edildi. Çatışmada Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) yaşamını yitirdi; Emirhan A. (19) ve Bahadır S. (33) ise yaralandı.

Gözaltılar, deliller ve güvenlik kamerası kayıtları:

Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucu olaya karıştığı belirlenen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullandığı belirtilen E.A. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve sahte dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden iki kişinin olay sonrası kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Polis ekipleri görüntüler ve deliller üzerinden soruşturmayı derinleştiriyor.

İSTANBUL FATİH'TE BİR DÖVİZ BÜROSUNDA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGAYLA İLGİLİ 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.