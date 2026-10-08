Fatih'te ev baskını: kumar malzemeleri, sahte euro ve pasaportlar bulundu

olay ve operasyon:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynatıldığı yönündeki tespit üzerine 7 Ekim'de adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskında O.B. (65) ve Y.K. (64) isimli iki şüpheli yakalandı ve adres araması yapıldı.

ele geçirilen materyaller:

Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 215 adet sahte 500 euro banknot, bir tombala makinesi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 pasaport, kumar pulları ile sanal kumar oynatıldığı belirlenen 5 bilgisayar monitörü ve bir bilgisayar kasası ele geçirildi.

suçlamalar ve hukuki süreç:

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Fatih’te kumar operasyonu: 2 şüpheli yakalandı