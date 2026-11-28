olay ve görüntüler:

İstanbul Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda, sabaha karşı yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Görüntülerde kiralık bir otomobille işyeri önüne gelen şüphelilerden ikisinin kepenk kilidini kırarak içeri girdiği ve vitrindeki ziynet eşyalarını alıp dışarıda bekleyen diğer şüphelilerle kaçtığı görülüyor.

kaçış ve aracın bulunması:

Polis ekipleri kaçışta kullanılan kiralık otomobili araştırdı ve aracın Başakşehir'de bir ara sokakta terk edilmiş halde olduğunu tespit etti. Aracı temin ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden biri tutuklanırken, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

operasyonlar ve adli süreç:

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimlik tespitinin ardından Fatih, Bağcılar ve Küçükçekmece adreslerine operasyon düzenledi. Bu çalışmada gözaltına alınan 5 şüpheli arasında hakkında 20 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile aranan A.B. de yer aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu 5 kişiden 4'ü tutuklandı; M.A. hakkında ise bu soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verildi.

Olayın görüntülerinin ve operasyon sürecinin açıklanması, mahallede ve esnaf arasında geniş yankı buldu. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor; çalınan mallara ilişkin kayıp bilgileri ve delil çalışmaları adli süreçle paralel yürütülüyor.

Fatih’te kuyumcudan 4 kilograma yakın altının çalındığı anlar kamerada: 4 şüpheli tutuklandı