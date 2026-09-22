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Fatih'te gece yarısı testereyle kesilen ağaç için soruşturma

Fatih'te 11 Eylül'de işyeri önünü kapattığı iddia edilen ağaç, kimliği belirsiz kişi tarafından testereyle kesildi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te gece yarısı testereyle kesilen ağaç için soruşturma

Fatih'te ağaç kesildi

İstanbul Fatih'te Nuruosmaniye Caddesi'nde 11 Eylül gecesi bir ağacın kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından kesildiği görüntülendi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüler ve olay anı:

Kayıtlarda şüphelinin elindeki testereyle ağacın gövdesini kestiği görülüyor. Çevredekiler, sabah saatlerinde ağacın yerinde olmadığını fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Esnafın tepkisi:

Çevre esnafı Emir Tülay durumdan haberdar olmadıklarını belirterek, 'İlk geldiklerinde ağaç eskidiği için fidan olarak yeni bir ağaç diktiler. Ertesi gün geldiğimiz de o fidan olan ağaçta yoktu. Bir sabah geldik, ağacı kaldırmışlardı. Bizde merak ettik. Elinde testereyle ağacı kesiyor anladığımız kadarıyla. Bizim durumdan hiçbir şekilde haberimiz yoktu. Bizim dükkanın önünü kapattığı gibi bir durum yok. Bizim dükkanı rahatsız eden de bir şey yok. Sadece sabah geldiğimiz de dikilen fidan da yerinde yoktu. Biz de çok üzüldük' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL FATİH’TE, BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNÜ KAPATTIĞI İDDİA EDİLEN AĞAÇ, KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMEYEN KİŞİ...

İSTANBUL FATİH’TE, BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNÜ KAPATTIĞI İDDİA EDİLEN AĞAÇ, KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMEYEN KİŞİ TARAFINDAN TESTEREYLE KESİLDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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