Fatih’te ıslak zeminde akıma kapılan 14 yaşındaki hafız son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi:

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sağanak nedeniyle ıslanan zeminde yürüyen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, ayakkabılarını çıkararak yürüdüğü sırada yerden geçen kablolara bastı ve elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Işıldak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Işıldak için Fatih İsmailağa Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile Işıldak'ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Vali Gül, tören sırasında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kılınan namazın ardından Işıldak'ın cenazesi memleketi Düzce'ye gönderilerek burada toprağa verilecek.

Fatih’te elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı