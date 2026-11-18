Olayın yaşandığı nokta:

Olay, bugün Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen bir kadın sürücüye arkadan bir otomobil yaklaştı. Motosiklet sürücüsü, yaklaşan aracın kazaya sebep olabileceğini düşünerek sürücüye el hareketiyle tepki gösterdiğini belirtti.

kask kamerası görüntüleri:

Yaşanan tartışma ve takip anları, motosiklet sürücüsünün taktığı kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin el hareketi yaptığı ve bunun ardından otomobilin motosikletliye daha da yaklaştığı, sürücünün kendisini sıkıştırmaya çalıştığını öne sürdüğü görülüyor.

Kadın sürücü olay sırasında kaza yapmaktan korktuğunu ifade ederken, yaşananların yalnızca iddiadan ibaret olduğu ve olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Görüntüler sosyal medyada ve yerel kanallarda paylaşılırken, tartışmanın devam ettiği aktarıldı.

Fatih’te trafikte motosikleti sürücüyü sıkıştırma iddiası kask kamerasında