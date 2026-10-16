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Fatih'te organize göçmen kaçakçılığı operasyonunda sahte belgeler ve dijital veriler ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'nin Fatih'te düzenlediği operasyonda, farklı kişilere düzenlenmiş geçici koruma belgeleri, dijital materyaller ve 6 cep telefonu ele geçirildi; 4 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 00:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fatih'te organize göçmen kaçakçılığı operasyonunda sahte belgeler ve dijital veriler ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, 12 Ekim'de belirlenen bir iş yerine baskın düzenleyerek operasyonu gerçekleştirdi.

ele geçirilen materyaller:

İş yerinde yapılan aramada, farklı kişiler adına düzenlenmiş geçici koruma kimlik belgeleri, başkalarına ait kişisel bilgiler içeren evraklar ve çeşitli ıslak imzalı belgeler bulundu. Ayrıca kaşe ve yazıcı, 2 dizüstü bilgisayar ile şüphelilerin kullanımında olan toplam 6 cep telefonu ele geçirildi.

adli süreç ve gözaltılar:

Operasyonda yakalanan tamamı yabancı uyruklu olan 4 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul&#039;da göçmen kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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