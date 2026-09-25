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fatih'te otelde iddia: resepsiyonda müşterilerin ücretleri ceplere gitti

İstanbul Fatih'te bir otelde resepsiyon görevlilerinin koordineli şekilde müşteri ödemelerini ceplerine attığı, yaklaşık 50 milyon lira zarar oluştuğu bildirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

fatih'te otelde iddia: resepsiyonda müşterilerin ücretleri ceplere gitti

Olayın ortaya çıkışı ve iddialar:

Edinilen bilgiye göre İstanbul'un Fatih ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde, bazı çalışanların müşterilerden alınan ücretleri kasaya yatırmak yerine farklı yöntemlerle zimmetlerine geçirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İddialar, otel sahibinin şikâyeti sonrası emniyet birimlerine iletildi.

Görüntüler ve soruşturmanın ilerleyişi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceledi. Görüntülerde resepsiyon bölümünde görevli çalışanların aldıkları paraları kasa yerine giysi ceplerine koydukları anlar yer aldı. Yapılan incelemede, otel sahibinin çalışanları tarafından koordineli şekilde çeşitli yöntemlerle zarara uğratıldığı ve bunun sonucunda yaklaşık 50 milyon lira'ya varan kayıp yaşandığı belirlendi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında 8 çalışan şüpheli olarak tespit edildi. Hakkında işlem yapılan kişiler şu şekilde kayıt altına alındı: S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43). Şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiler.

Mahkeme sürecinde S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. isimli beş şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T., M.S.Ö. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

İSTANBUL&#039;UN FATİH İLÇESİNDE BİR OTELDE MÜŞTERİLERDEN ALINAN ÜCRETLERİN ÇALINDIĞI İDDİASI ÜZERİNE 8...

İSTANBUL'UN FATİH İLÇESİNDE BİR OTELDE MÜŞTERİLERDEN ALINAN ÜCRETLERİN ÇALINDIĞI İDDİASI ÜZERİNE 8 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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