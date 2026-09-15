Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda döviz bürosunda silahlı kavga: iki kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları:
İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.
Şüpheli ve müdahale:
Olayla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Resmi kaynaklar, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Soruşturma süreci:
Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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