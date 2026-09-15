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Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda döviz bürosunda silahlı kavga: iki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te Sofçuhan İşhanı'ndaki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, iki kişi yaralandı; olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda döviz bürosunda silahlı kavga: iki kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları:

İstanbul Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bulunan bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı.

Şüpheli ve müdahale:

Olayla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Resmi kaynaklar, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma süreci:

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor; olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Fatih&#039;te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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