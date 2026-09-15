Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı kavga: döviz bürosunda 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih Sofçuhan İşhanı'ndaki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; bir şüpheli gözaltına alındı.