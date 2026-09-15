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Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı kavga: döviz bürosunda 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih Sofçuhan İşhanı'ndaki bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı; bir şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı kavga: döviz bürosunda 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga

İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesinin ardından emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ve güvenlik görevlileri, yaralılara müdahale ederken olay yerinde ilk incelemeler yapıldı.

Gözaltı ve soruşturma:

Bir şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Fatih&#039;te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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