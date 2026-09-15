Fatih'te Sofçuhan İşhanı'nda silahlı kavga: döviz bürosunda 2 ölü, 2 yaralı

Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga
İstanbul'un Fatih ilçesi Sofçuhan İşhanı içinde bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay yeri ve ilk müdahale:
Olayın bildirilmesinin ardından emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ve güvenlik görevlileri, yaralılara müdahale ederken olay yerinde ilk incelemeler yapıldı.
Gözaltı ve soruşturma:
Bir şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.
Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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