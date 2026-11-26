Fatih Belediyesi'ne iki ayrı kategoride Altın Karınca ödülü

Fatih Belediyesi, bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde kentsel tasarım ve sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiği iki proje ile ödül aldı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende belediyenin çalışmaları jüri tarafından öne çıkarıldı.

Topkapı Kaleiçi meydanı: tarihi dokuya uygun düzenleme

Belediyenin Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, kente kazandırılan kamusal alan olarak değerlendirilerek Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ödül aldı. Proje kapsamında bölge, tarihî dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlendi; karasurları Millet Bahçesi ile bütünleştirilen meydanda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, dinlenme mekânları ve yayalaştırılmış kesimler oluşturuldu.

sokak kedilerine yerinde sağlık taraması: uygulama ve hedefler

Sosyal Hizmetler kategorisinde ödül alan proje, Sokak Kedilerine Yönelik Yerinde Sağlık Taraması ve Tedavi Uygulaması başlığıyla veteriner hekimlerin doğal yaşam alanlarında sokak kedilerine muayene, tarama ve tedavi hizmeti sunmasını içeriyor. Hayvan severlerle yürütülen iş birliği ile hastalıkların erken teşhisi, hayvan sağlığının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu yılki Altın Karınca programına 396 proje başvurdu; değerlendirmeyi yapan 25 kişilik uzman jüri 50 belediyenin 66 projesini 10 farklı kategoride ödüllendirdi. Fatih Belediyesi'nin iki ayrı kategoride ödül alması, kent yönetiminin hem tarihî mirasa hem de toplumsal ihtiyaçlara eş zamanlı odaklandığının göstergesi olarak sunuldu.

Başkan Turan: Fatih’in tarihine de yaşamına da sahip çıkıyoruz

Başkan Turan: Fatih’in tarihi mirasını korurken ilçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Topkapı Kaleiçi Meydanı ile tarihî kimliğimize yakışan bir kamusal alanı İstanbul’a kazandırdık. Sokak kedilerine yönelik sağlık hizmetlerimizle de hayatı paylaştığımız canlıların hayat şartlarını iyileştiriyoruz. İki farklı alandaki çalışmalarımızın Altın Karınca Ödülü’ne layık görülmesi bizleri mutlu etti. Projelerimizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fatih için üretmeye, ilçemize değer katan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

FATİH BELEDİYESİ, BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE, KENTSEL TASARIM VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDAKİ İKİ PROJESİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.