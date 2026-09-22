Dolar 48,8126 +0,01%
Euro 55,8393 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.846,96 -0,48%
EUR/USD 1,1435 -0,30%
Brent Petrol 100,31 -0,03%
--°

Fatih'te tartışma kanlı bitti: annesine küfür iddiası cinayete dönüştü

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde çıkan kavgada S.T.A., annesine küfür edildiği iddiasıyla arkadaşı Ensar Sezgin'i kalbinden bıçakladı; Sezgin öldü.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fatih'te tartışma kanlı bitti: annesine küfür iddiası cinayete dönüştü

Fatih Seyyid Ömer Mahallesi'nde ölümle sonuçlanan tartışma

Olay, dün akşam Fatih Seyyid Ömer Mahallesi İlyaszade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre S.T.A. ile arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. S.T.A., Sezgin'in annesine küfür ettiğini öne sürerek genç adamı kalbinden bıçakladı. Yere yığılan Sezgin ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan S.T.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kavga sokak üzerinde başladı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek Sezgin'e ilk müdahaleyi yaptı ve hızlıca hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil çalışması yürüttü. Resmi makamlardan yapılan açıklamada, olayın bir tartışma sonucu gerçekleştiği ve şüphelinin ifadelerinin alındığı belirtildi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Olayı gören vatandaşlardan Metehan Kemal Usta, 'Annesine küfür edildiği için cinayet işlenmiş. Yani çok korkunç bir durum. Polis ekipleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyordu. Apartmandan çıktığım esnada kapıda polis ekipleri bekliyordu' şeklinde konuştu. Bir başka mahalle sakini ise 'Buraya güvenlik kamerası şart. Akşam polisler kamera aradı ama bulamadılar. Çok kötü bir olay. Gençlere yazık, öbürünün de hayatı mahvoldu. Ne oldu hayatı karardı' dedi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve delil toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını araştırmaya devam ediyor ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı.

ENSAR SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ

ENSAR SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu
images

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın
images

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi
images

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği