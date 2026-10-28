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Fatih'te yadigâr kahvesi: 60 yaş üstüne ücretsiz buluşma noktası

Yadigâr Kahvesi, Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri Suriçi Fatih üyelerine ücretsiz ikram, etkinlik ve sağlık destekleri sunuyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Fatih'te yadigâr kahvesi: 60 yaş üstüne ücretsiz buluşma noktası

Yadigâr Kahvesi Fatih'te büyüklerin buluşma noktası

Fatih Belediyesi tarafından Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'nde hayata geçirilen Yadigâr Kahvesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz ve sosyal bir yaşam alanı sunuyor. Mekân, Suriçi Fatih üyeliği bulunan katılımcıların bir araya gelip yeni dostluklar kurabileceği, günlük yaşamı paylaşabileceği bir merkez olarak hizmet veriyor.

Merkezde çay, kahve ve çorba ücretsiz ikram ediliyor; ziyaretçilere kitap saatleri, atölyeler ve düzenli programlar eşlik ediyor. Faaliyetler, katılımcıların hem sosyal hem de zihinsel açıdan aktif kalmalarını hedefliyor.

Sosyal etkinlikler ve kültürel programlar:

Günlük ve haftalık programlarda kitap okuma toplantıları, müzik dinletileri, kültürel geziler, masa oyunları ve çeşitli atölyeler yer alıyor. Bu etkinlikler, yaşlıların sosyal hayata katılımını teşvik ederken mahalle dayanışmasını da güçlendiriyor.

Sağlık, psikoloji ve egzersiz desteği:

Merkezde düzenlenen sağlık seminerleri, psikoloji atölyeleri ve FitFatih egzersiz programları katılımcıların bedensel ve ruhsal sağlığına katkı sunuyor. Programlar, ileri yaş grubunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yadigâr Kahvesi’nin yalnızca bir sosyal tesis değil, aynı zamanda bir vefa projesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimizde büyüklerimize hürmetin, onların duasını almanın çok özel bir yeri var. Fatih’te büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmediği, dostlarıyla buluşup hatıralarını paylaştığı, hayatın içinde aktif olarak yer aldığı mekânlar oluşturuyoruz. Yadigâr Kahvesi de bu anlayışımızın güzel örneklerinden biri. Büyüklerimizin hayat tecrübesini ve birikimini şehrimizin en kıymetli miraslarından biri olarak görüyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz."

Yadigâr Kahvesi, sunduğu sosyal imkanlarla ileri yaştaki vatandaşların günlük yaşamını zenginleştirirken mahalle kültürünün ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesine de katkı sağlıyor.

FATİH BELEDİYESİNİN 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ YADİGÂR KAHVESİ, ÜCRETSİZ...

FATİH BELEDİYESİNİN 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ YADİGÂR KAHVESİ, ÜCRETSİZ İKRAMLARI VE SOSYAL ETKİNLİKLERİYLE BÜYÜKLERİN HAYATINA RENK KATIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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