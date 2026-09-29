Fatih'te yağmur ve fırtına tarihi ahşap binanın üst katında kısmi çökme oluşturdu

Olay yeri ve çökme:

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta akşam saatlerinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap bina'nın üst katında, etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, daha önce demir saclarla çevrilmiş binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Binanın çevresi ekipler tarafından emniyet şeridi ile kapatılarak alana girişler engellendi ve ilk tedbirler alındı.

İnceleme ve takip:

Ekiplerin incelemeleri ve güvenlik tedbirleri olay yerinde sürüyor.

İSTANBUL FATİH’TE AHŞAP VE TARİHİ METRUK BİNANIN ÜST KATINDA YAĞMUR NEDENİYLE KISMİ ÇÖKME YAŞANDI. BİNANIN ETRAFI EKİPLER TARAFINDAN EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLEREK KAPATILDI.